В Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие

По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.
Исключается возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших.
Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак «Совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного» (ст. 106 УК, ст. 107 УК). Это позволяет применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность.
Также, усилена ответственность за бытовые правонарушения. Как результат, за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем — их количество составило 27 тысяч (за октябрь — 9,5 тысяч). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров.
Всего в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч (60 741) правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Пресечено с их стороны 10 тысяч нарушений установленных ограничений.
В целом в результате принимаемых организационных и правовых мер, по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, тяжким преступлениям совершенных в сфере семейно-бытовых отношений снижение составило на 12%.