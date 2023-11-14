18:37 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Кишиневе задержаны двое судей: подробности
Оба задержанных работают в кишиневских судебных инстанциях, задержания проведены по итогам обысков.
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. По итогам обысков, которые провела во вторник днем Антикоррупционная прокуратура, в Кишиневе задержаны двое судей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Судьи задержаны на 72 часа по итогам обысков, проведенный в их кабинетах в здании суда столичного сектора Буюканы.
По данным ведомства, один из задержанных работает в Апелляционной палате, а другой — в одном из судов Кишинева. Прокурорам предстоит принять решение относительно меры пресечения.
Утром во вторник на заседании Высшего совета магистратуры врио генпрокурора Ион Мунтяну запросил разрешение начать уголовное преследование в отношении четырех судей по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, а также за соучастие в преступлениях. Запрос был удовлетворен, судей отстранили от занимаемых должностей.