18:38 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Серьезное ДТП в Молдове: Машины врезались на перекрестке, пострадали три человека
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Серьёзное ДТП в Тараклии: госпитализированы 3 человека.
По информации полиции, 29-летний водитель Volkswagen на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, за рулём которого находился 50-летний мужчина. Произошло столкновение.
В результате инцидента три пассажира Skoda в возрасте от 20 до 62 лет получили травмы и были доставлены в больницу Чадыр-Лунги. Обоих водителей протестировали на алкоголь, результат оказался отрицательным, пишет gagauzinfo.md.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.