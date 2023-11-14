Травля клопов в Актау: отец умерших детей сделал заявление

«Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились, позвонили врачу, нам сказали дать детям “смекту”, я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормальным. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До скорой я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным», — пояснил он.