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21:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Финляндии осквернили могилы советских солдат

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии подверглось вандализму, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональная администрация (Aluehallintovirasto).

Источник: AP 2023

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Финские власти осуждают данный акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных.

«Власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации. Государственное соглашение все еще действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, делами будет заниматься полиция», — приводится в сообщении цитата представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.

Указывается, что после окончания войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на финской территории. Это согласовано на двусторонней основе с Российской Федерацией в Государственном договоре 1992 года. В Финляндии за практическую реализацию государственного договора отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а за уходом за могилами — Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.

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