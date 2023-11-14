20:55 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Ковид не исчез: В Молдове растёт число новых случаев коронавируса
На прошлой неделе в Молдове выявили 451 новый случай коронавируса, что на 21,3% больше, чем неделей ранее.
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На прошлой неделе в Молдове выявили 451 новый случай коронавируса, что на 21,3% больше, чем неделей ранее. 34 случая от общего числа было выявлено у детей до 14 лет.
От осложнений, вызванных ковидом, скончались две женщины: 52 и 75 лет.