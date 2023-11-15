05:48 (мск), источник: "Российская газета"
СК РФ завершил расследование против министра, который не стал строить дома сиротам
Следственный комитет объявил, что поставил точку в расследовании не совсем обычного уголовного дела.
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Это дело о том, как в регионе не стали строить дома для сирот. Напомним, таким детям при выпуске из интерната во взрослую жизнь государство гарантирует крышу над головой и выделяет на это немалые деньги из бюджета уже не первый год. Следит за рачительным расходованием таких средств ведомство Александра Бастрыкина.
Но не во всех регионах страны сироты вовремя получают заветные ключи от квартир. Обычная в подобных ситуациях отговорка чиновников звучит следующим образом — очень хотели строить сиротам дома, но денег нет.
Зато в этом уникальном случае деньги были. И большие деньги. Но их попросту подержали и вернули в казну. Разбирался в ситуации СК по Иркутской области. Там завершено расследование уголовного дела против бывшего регионального министра имущественных отношений. Он обвиняется в «превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий».
Вот что рассказали в СК. Министр имущественных отношений Иркутской области прекрасно знал о том, что в регионе очень большая очередь из сирот, которые не один год ждут квартир. Вот только чиновник просто ничего не делал.
— В период с 2017 по 2019 год, превышая должностные полномочия, чиновник не освоил и вернул в бюджет денежные средства в общей сумме более 490 миллионов рублей, предоставленные министерству имущественных отношений для реализации полномочий по обеспечению указанных категорий лиц жильем, — подчеркнули в следственном ведомстве.
В СК добавили, что обвинили министра не только «по сиротам». Оказалось, что чиновник еще в 2019 году поспособствовал заключению некоего мирового соглашения, по условиям которого у третьего лица возникло право аренды на участок площадью более 23 га, находящийся в государственной собственности. Прокуратура с работой СК полностью согласилась и утвердила обвинение. Теперь в ведомстве пакуют тома дела для отправки в суд.