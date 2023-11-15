10:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Окровавленная майка и странный прокол на спине. Семья погибшего в Сочи Алексея Лесина бьется над разгадкой его смерти
Отец погибшего в Сочи футболиста Алексея Лесина рассказал о ране на спине сына.
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Вот уже неделю близкие футболиста Алексея Лесина не могут найти покой. Чувашский спортсмен приехал на курорт для участия во всероссийских соревнованиях, а назад его передали как «груз 200». Родители и друзья Алексея пытаются самостоятельно восстановить хронологию событий, которые привели к трагическому исходу. И чем больше они задают вопросов, тем запутанней становится это дело.
«Вместе с телом приехали вещи Алексея, которые были на нем в момент смерти. Футболка, шорты, белье, ботинки. Все это было сырым и в песке. Но что нас насторожило — на майке в районе поясницы было кровавое пятно. Оно было небольшим, размером с монету. Но это нас очень сильно смутило», — рассказал KP.RU отец погибшего Сергей Лесин.
Родственники вначале были уверены, что судмедэксперты тщательно провели все необходимые в таких случаях процедуры. Поэтому даже не планировали осматривать тело мужчины. Но кровавое пятно на майке не давало покоя. Приняв решение все же взглянуть на поясницу сына, его родители увидели то, что породило еще больше домыслов.
«Мы решили посмотреть это место на спине у Алексея. И там был небольшой прокол с запекшейся кровью», — продолжает Сергей Лесин. «Не ножевое ранение даже, а маленькая такая проникающая колотая рана. И скорее всего она была сделана, когда Алексей был живой. Нам это неофициально подтвердил эксперт, которого мы пригласили».
За несколько часов до трагедии футболист отдыхал с друзьями в баре, а после компания рассталась. Тело Алексея было найдено утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлере. Мужчина находился в воде, он был полностью одет, но при нем не было рюкзака с документами и банковским картами. Эти личные вещи через несколько дней были найдены в Абхазии. Однако правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия, не разглашают родственникам обстоятельства находки. Неизвестно, где был найден рюкзак, на месте ли ключи от авто и квартиры, дорогой смартфон и карты. Известно лишь то, что в кармане рюкзака нашли паспорт на имя Алексея Лесина.
Еще один странный факт, который озвучили семье, — легкие найденного в море футболиста были заполнены пресной водой. Поэтому появилась версия о том, что Алексей мог оступиться и упасть в незакрытую ливневку, а после его потоками вынесло в море. Но по словам родственников, серьезных травм, которые можно было получить в коллекторе, на теле мужчины не было. Все, что заметили близкие, — несколько потертостей на его лице и коленях. Родственникам объяснили, что это может быть из-за того, что тело волнами било по дну моря.
Друзья и родственники не верят в его самоубийство. У 30-летнего Алексея Лесина была успешная карьера футболиста и детского тренера. Крепкая семья и маленькая дочка, которую он также планировал отдать в спорт. Мужчина не злоупотреблял крепкими спиртными напитками. Он был в прекрасной физической форме и отлично плавал. Что же именно произошло в ночь на 6 ноября на берегу Черного моря — загадка для всех.
По результатам процессуальной проверки было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья погибшего мужчины раскритиковала правоохранительные органы, которые заняты установлением обстоятельств этой загадочной смерти. После этого расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.