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23:45 (мск), источник: ТАСС

Полиция Сан-Франциско начала расследование ограбления чешских журналистов

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Полиция Сан-Франциско, где проходят мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), активно расследует вооруженное ограбление группы чешских журналистов. Об этом ТАСС сообщили в аппарате мэра города Лондон Брид.

Источник: Reuters

«Мы не хотим, чтобы кто-либо в Сан-Франциско становился жертвой преступления, независимо от того, является ли этот человек жителем или гостем города. Полиция Сан-Франциско активно расследует это дело», — заявили власти.

Отмечается также, что Брид лично встретилась с пострадавшими. Им предложили помощь, в том числе предоставили оборудование на период пребывания.

Ранее газета The San Francisco Standard сообщила, что в воскресенье три вооруженных человека ограбили чешскую съемочную группу, которая занимается освещением форума АТЭС. Преступники отобрали у журналистов оборудование и скрылись до того, как на место прибыли полицейские.

Ранее Брид, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что ожидает в городе проведения акций протеста в преддверии саммита АТЭС. Она подчеркнула, что власти «не потерпят никакого насилия и уничтожения собственности» во время демонстраций.

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