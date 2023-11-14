Полиция Сан-Франциско начала расследование ограбления чешских журналистов

«Мы не хотим, чтобы кто-либо в Сан-Франциско становился жертвой преступления, независимо от того, является ли этот человек жителем или гостем города. Полиция Сан-Франциско активно расследует это дело», — заявили власти.
Отмечается также, что Брид лично встретилась с пострадавшими. Им предложили помощь, в том числе предоставили оборудование на период пребывания.
Ранее газета The San Francisco Standard сообщила, что в воскресенье три вооруженных человека ограбили чешскую съемочную группу, которая занимается освещением форума АТЭС. Преступники отобрали у журналистов оборудование и скрылись до того, как на место прибыли полицейские.
Ранее Брид, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что ожидает в городе проведения акций протеста в преддверии саммита АТЭС. Она подчеркнула, что власти «не потерпят никакого насилия и уничтожения собственности» во время демонстраций.