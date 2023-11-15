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00:04 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Водитель совершил наезд на пешехода в Гродно

Пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в учреждение здравоохранения.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время движения по ул. Калиновского 49-летний водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Примерно в 18:40 водитель за рулем автомобиля «KIA», совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево.

Пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в учреждение здравоохранения.

По данному факту проводится проверка.

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