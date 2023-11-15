00:04 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Водитель совершил наезд на пешехода в Гродно
Пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в учреждение здравоохранения.
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время движения по ул. Калиновского 49-летний водитель совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Примерно в 18:40 водитель за рулем автомобиля «KIA», совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево.
Пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в учреждение здравоохранения.
По данному факту проводится проверка.