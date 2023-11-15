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10:52 (мск), источник: Фонтанка

Забыл бросить. Петербуржцу разорвало палец петардой

Петербуржец повредил палец зажженной петардой.

В Петербурге 30-летний мужчина попал в больницу с взрывной раной правой кисти из-за петарды, об этом 14 ноября стало известно «Фонтанке». Предположительно, мужчина поджег пиротехническое изделие, только вот бросить его забыл, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, инцидент произошел днем во вторник на улице Маршала Захарова, петербуржец отдыхал в компании своих друзей. Врачи диагностировали взрывную травму — рваная рана большого пальца, указательный разорвало до костей.

Ранее «Фонтанка» писала, что 11-летний школьник поджег петарду и бросил ее в стеклотару, которая в итоге разорвалась у него в руке. У мальчика диагностировали перелом фаланги третьего пальца со смещением отломков.

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