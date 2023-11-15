Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — рассказал Иващенко.
По словам дипломата, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Миграционная служба нарушила их планы, после чего семья осталась в латиноамериканской стране.
Сын Котовой с супругой украинкой позднее уехал в Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.
При этом, как отметил консул, у женщины серьезные проблемы со здоровьем: она не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России Котову никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери.
«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил Иващенко.
Согласно данным онлайн-табло, рейс Котовой из Дубая ЕК129 прибудет в московский аэропорт Домодедово в среду в 08.19 утра. По словам консула, пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, но ее состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи вызывают опасения.