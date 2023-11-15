04:58 (мск), источник: Newslab.ru
Мужчина зарезал приятеля в Назаровском районе края
47-летнего жителя Емельяновского района Красноярского края подозревают в убийстве 59-летнего мужчины в Назаровском районе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как рассказали в СК, преступление было совершено 14 ноября в частном доме, расположенном по улице Луговая деревни Чердынь. Там злоумышленник и потерпевший временно проживали в связи с подработкой.
«В ночное время в ходе совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возник словесный конфликт на бытовой почве. Подозреваемый взял нож и нанес приятелю один удар в область шеи. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.
Предполагаемого убийцу задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ продолжается.