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Палестино-израильский конфликт
04:58 (мск), источник: Newslab.ru

Мужчина зарезал приятеля в Назаровском районе края

47-летнего жителя Емельяновского района Красноярского края подозревают в убийстве 59-летнего мужчины в Назаровском районе.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в СК, преступление было совершено 14 ноября в частном доме, расположенном по улице Луговая деревни Чердынь. Там злоумышленник и потерпевший временно проживали в связи с подработкой.

«В ночное время в ходе совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возник словесный конфликт на бытовой почве. Подозреваемый взял нож и нанес приятелю один удар в область шеи. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Предполагаемого убийцу задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ продолжается.

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