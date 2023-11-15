В Иркутске стая бродячих собак напала на школьницу

Девятиклассница вышла из дома на улице Днепровской, намереваясь посетить занятие по подготовке к государственному экзамену. Обычно девочка добирается до школы за пять минут, однако на этот раз непредвиденные обстоятельства вынудили школьницу задержаться — когда она проходила по привычному пути мимо гаражей, на нее кинулись бродячие псы.
«Три собаки кусали за ногу, остальные, примерно десять особей, лаяли. Потом вышла соседка, которая их кормит, разогнала. Но собаки снова напали, я еле-еле отбилась… Позвонила маме и сестре. Они вызвали скорую», — приводят слова пострадавшей представители Народного фронта в Иркутске.
В больнице 16-летней девятикласснице оказали необходимую помощь, поставили уколы. Сейчас девочка лечится дома.
По словам местных жителей, стая давно терроризирует микрорайон, родители опасаются за безопасность детей. Собаки в большинстве случаев не проявляют агрессии, но, как показал вчерашний инцидент, могут и напасть на человека.
Родители пострадавшей написали заявление в правоохранительные органы, полиция начала проверку, рассказали в Народном фронте. Активисты обратились в администрацию Ленинского района Иркутска с просьбой отловить животных и проверить соблюдение правил благоустройства на территории.