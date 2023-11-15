05:20 (мск), источник: ТАСС

Расчеты гаубиц Д-30 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации на краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ. Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район», — сказали в российском военном ведомстве.

Как добавили в Минобороны, корректировка огневого поражения осуществлялась при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы ЦВО отмечают высокую эффективность гаубицы Д-30 за счет высокой точности, скорострельности, возможности кругового обстрела и характерного звука при попадании.

Д-30 (2А18) — буксируемая гаубица калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или в укрытиях, командно-наблюдательных пунктов, огневых средств, вооружения и военной техники. Масса орудия — 3,2 тонны, максимальная дальность стрельбы — 15,3 км, скорострельность — 6−8 выстрелов в минуту, масса снаряда — 21,8 кг, боекомплект — 80 выстрелов. Расчет — шесть человек. Тягач может транспортировать гаубицу по шоссе на скорости до 80 км/ч.

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