07:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Прячет лицо за маской: в Приморье вторые сутки пытаются найти сбежавшего подростка
В Приморье вторые сутки ищут подростка в маске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вот уже несколько дней в Приморском крае пытаются найти 14-летнего Рустама. Мальчик сбежал из дома в Большом Камне 13 ноября, до сих пор его местонахождение неизвестно. Перед тем как уйти, ребенок захватил с собой маску Гая Фокса — впервые зрители увидели ее в фильме «V» значит Вендетта’еще в 2006 году, но в последнее время она резко приобрела популярность среди молодежи, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Подросток проживает в Большом Камне по адресу Приморского Комсомола, 33А. Родные предполагают, что он мог убежать в любой населенный пункт края. У Рустама темно-русые волосы, карие глаза. Рост 160 сантиметров, среднего телосложения. В последний раз его видели в темно-синем пуховике, сером (либо синем) трико и кроссовках. При себе у мальчика была черно-белая маска.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (42335) 5−36−68, 102 или 112 — полиция.
8 924 009 92 21, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Напомним, ранее в Приморье волонтеры поделились историей поисков семилетней девочки в лесу. На сутки местные жители, военные, полиция и волонтеры стали одним целым ради поисков семилетней Варвары Е., которая пропала в лесу 13 октября. Искали ее целые сутки, пока не прозвучало долгожданное: «Найдена, жива!».