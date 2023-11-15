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Палестино-израильский конфликт
07:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сильное задымление наблюдается в районе Снеговой пади во Владивостоке

Черный дым накрывает трассу.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в районе микрорайона Снеговая падь наблюдается возгорание лесного массива. Черный дым застилает трассу. Пожарных расчетов на месте пока не видно, сообщают очевидцы. Редакция ИА PrimaMedia обратилась за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что сообщений о возгорании и задымлении в районе Снеговая падь в МЧС не поступало, однако для проверки сообщения в район направлены пожарные.

Оказалось, что в микрорайоне горит мусор на площади 100 кв. метров. На месте работают пожарные.

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