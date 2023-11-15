07:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Сильное задымление наблюдается в районе Снеговой пади во Владивостоке
Черный дым накрывает трассу.
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Во Владивостоке в районе микрорайона Снеговая падь наблюдается возгорание лесного массива. Черный дым застилает трассу. Пожарных расчетов на месте пока не видно, сообщают очевидцы. Редакция ИА PrimaMedia обратилась за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В ведомстве рассказали, что сообщений о возгорании и задымлении в районе Снеговая падь в МЧС не поступало, однако для проверки сообщения в район направлены пожарные.
Оказалось, что в микрорайоне горит мусор на площади 100 кв. метров. На месте работают пожарные.