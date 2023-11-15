07:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчанину вернут украденные у него мошенником 300 тысяч рублей
Полиция установила владельца банковской карты, на которые дальневосточник перевёл деньги.
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По требованию прокурора Железнодорожного района Хабаровска жителю краевой столицы вернут деньги, украденные у него телефонным мошенником. Преступник, действуя по известной схеме, обманул пенсионера на 300 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе следствия выяснилось, что пожилому хабаровчанину звонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что неизвестные пытаются взломать его банковский счет и украсть с него все деньги. Для предотвращения кражи «полицейский» посоветовал перевести средства по «безопасным реквизитам». Испугавшись, пенсионер в точности выполнил рекомендации преступника. В итоге он отправил мошеннику 300 тысяч рублей.
— Личность владельца банковской карты, на которую пенсионер перевел денежные средства, установлена. Им является житель Ульяновской области. Прокурор Железнодорожного района обратился в интересах пенсионера в районный суд Ульяновска с иском о взыскании с владельца банковской карты неосновательного обогащения. Требования прокурора суд удовлетворил, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района.
Напомним, накануне Верховный суд РФ не признал кредит, который женщина взяла под давлением мошенников. История стала прецедентной: суд посчитал, что в этом случае именно банкиры несут ответственность за кредитные обязательства, поскольку женщина не собиралась брать кредит и была уверена, что в диалоге с мошенником спасает свои деньги. По их мнению, банк — как профессиональный участник кредитных отношений — действовал неосмотрительно.