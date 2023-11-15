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05:39 (мск), источник: ТК Город

Житель Зимы осужден за продажу машины, арестованной за долги

Мировой суд в Зиме рассмотрел уголовное дело, обвиняемым по которому проходил 42-летний злостный алиментщик, продавший арестованный за долги перед собственной дочкой автомобиль, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, зиминец много лет предпочитал не помнить, что у него есть ребенок, и накопил более миллиона долга:

«С целью принудительного исполнения решения суда по оплате алиментов судебным приставом-исполнителем наложен арест на автомобиль “ВАЗ 21033”, принадлежавший подсудимому…».

Но мужчина и после этого не пожелал «расставаться с деньгами», а потому взял да и продал арестованный автомобиль. Деньги же оперативно потратил.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления, приговорив его к 200 часам обязательных работ», — уточнили в надзорном ведомстве.

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