Житель Зимы осужден за продажу машины, арестованной за долги

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, зиминец много лет предпочитал не помнить, что у него есть ребенок, и накопил более миллиона долга:
«С целью принудительного исполнения решения суда по оплате алиментов судебным приставом-исполнителем наложен арест на автомобиль “ВАЗ 21033”, принадлежавший подсудимому…».
Но мужчина и после этого не пожелал «расставаться с деньгами», а потому взял да и продал арестованный автомобиль. Деньги же оперативно потратил.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления, приговорив его к 200 часам обязательных работ», — уточнили в надзорном ведомстве.