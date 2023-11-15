07:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Появились новые детали о пострадавших в массовом ДТП на Русском острове
По факту аварии проводится проверка.
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Шесть человек пострадали в ДТП на Русском острове — полиция раскрыла подробности массовой аварии, сказано в tg-канале prim_police (18+).
Установлено, что 22-летняя девушка, управляя Nissan Moco, ехала из поселка Подножье в направлении улицы Катерной. При выезде с прилегающей территории она не уступила дорогу Mazda Demio и столкнулась с авто.
Травмы получили шесть участников дорожного движения: водитель автомашины Nissan Moco и её пассажиры (22-летняя девушка и 19-летний молодой человек), а также 19-летняя девушка-водитель Mazda Demio и пассажиры (18 и 19-летние девушки).
Установлено, что водительский стаж нарушительницы менее года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году девушку не привлекали.
Возбуждено административное производство. Проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.