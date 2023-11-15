Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», — отметил он.
По словам собеседника агентства, расчет открыл охоту на БМП. После нескольких дней анализа, поиска места работы и характера действий противника, командование выбрало позицию для наилучшей работы с противотанкового ракетного комплекса.
«Заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан», — отметил командир.
Он также добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, из того, как действует противник, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.
Как сообщали в Минобороны в среду, за сутки российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Клещеевки и Малоильиновки, уничтожив две боевые бронированные машины и три пикапа. По данным ведомства, Киев потерял до 300 военнослужащих.