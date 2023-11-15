06:51 (мск), источник: © РИА Новости

Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

АРТЕМОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы спецназа «Сибирь» южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по позициям Вооруженных сил России под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы отряда.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», — отметил он.

По словам собеседника агентства, расчет открыл охоту на БМП. После нескольких дней анализа, поиска места работы и характера действий противника, командование выбрало позицию для наилучшей работы с противотанкового ракетного комплекса.

«Заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан», — отметил командир.

Он также добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, из того, как действует противник, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

Как сообщали в Минобороны в среду, за сутки российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Клещеевки и Малоильиновки, уничтожив две боевые бронированные машины и три пикапа. По данным ведомства, Киев потерял до 300 военнослужащих.

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