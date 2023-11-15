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Главные новости 15 ноября
09:45 (мск), источник: Нижегородская правда

Три подростка пропали в селе Спасское

Местонахождение 16-летнего и 17-летнего парней неизвестно с 13 ноября, а девушка пропала 14 ноября.

Три подростка пропали в селе Спасское Нижегородской области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь с их поиском.

Местонахождение 16-летнего Данилы Плаксина и 17-летнего Ивана Калмыкова неизвестно с 13 ноября.

Приметы 16-летнего подростка — рост 165 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в черно-белую куртку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

17-летнего подростка описывают как юношу нормального телосложения ростом 170 см с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в черную длинную куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

На следующий день, 14 ноября, пропала 16-летняя Елена Девяткина. Отмечается, что девушка может находится в любом районе области.

Ее приметы — рост 165 см, нормальное телосложение, красные до плеч волосы и голубые глаза. Она была одета в черную кофту на молнии с капюшоном, черные спортивные штаны и черные полусапоги.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800)700−54−52 или 112. Нужна помощь добровольцев», — говорится в сообщении.

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