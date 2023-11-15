08:41 (мск), источник: Om1.ru
В Омской области зарегистрирован первый случай заболевания бешенством у человека
Пострадавший жил в Колосовском районе. От болезни он скончался.
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В Управлении Роспотребнадзора Омской области сообщили о первом зарегистрированном в регионе случае заболевания человека бешенством. Заболевание выявили в ноябре в Колосовском районе.
Выяснилось, что пострадавший был укушен собакой 10 октября, но за медицинской помощью он не обращался. 31 октября бригадой скорой помощи больного доставили в больницу, где ему назначили курс прививок против бешенства. Но это уже не помогло. Пациенту успели поставить только две прививки из шести назначенных, после чего он скончался.
По информации Роспотребнадзора в Омской области в этом году наблюдается значительная активизация природных очагов бешенства. Неблагополучными районами по этому заболеванию считаются Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Оконешниковский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский и Таврический, а также Омск и Омский район.
В большинстве случаев бешенством были заражены домашние собаки — 15 случаев, в 7 случаях — КРС, в 3 — кот. Омичам напоминают, что прививки против бешенства проводятся бесплатно.