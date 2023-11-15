ДТП с пятью автомобилями произошло на федеральной трассе в Аларском районе, один человек погиб

Инцидент произошёл вчера вечером на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Шульгина. Водитель большегруза Scania, вследствие неблагоприятных погодных условий и низкой температуры, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался во встречные автомобили Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Toyota Allex и грузовиком «МАЗ», после чего фура совершила наезд на дорожное ограждение с последующим съездом с проезжей части.
В результате случившегося 33-летний пассажир Toyota Corolla скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Другие участники инцидента не пострадали.
В настоящий момент госавтоинспекторами проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.