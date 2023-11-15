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Главные новости 15 ноября
10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

«Нигде не работаешь, сидишь на шее»: жительница Хабаровска зарезала приятеля за тунеядство

Женщину из Хабаровска осудили на девять лет колонии за убийство знакомого ножом.

Источник: Комсомольская правда

Тихий спальный район Хабаровска в феврале этого года «оглушила» новость: убит человек. Погибший — 46-летний мужчина, он умер от ножевых ранений. Их нанесла Ирина*, которая в алкогольном порыве устроила жертве скандал.

38-летняя Ирина жила у мамы своей знакомой в силу неназванных обстоятельств. Позже в эту же квартиру заселилась ее подруга с сожителем, которых выгнали со съемного жилья. Кров компания делила на четверых, и, как водится, у каждого друг к другу накопились претензии.

В один из дней февраля домочадцы собрались вместе за ужином. Решили выпить, да побеседовать. Разгоряченная алкоголем Ирина стала высказывать накопившиеся претензии единственному мужчине в доме. Мол, нигде не работаешь, сидишь на шее, и вообще ты — альфонс.

Оскорбленный хабаровчанин ответил грубо, начался скандал. Мужчина замахнулся на Ирину, женщине удалось уйти от удара. Затем она ушла в комнату, надеясь таким образом завершить ссору. Но было поздно. Разъяренный хабаровчанин схватил нож, забежал за женщиной в комнату.

Ирина испугалась, что мужчина ее ударит, сумела выхватить нож и сама начала колоть нападавшего. Хабаровчанка нанесла жертве не менее 11 ударов в различные части тела. От полученных травм мужчина умер на месте. Никто из домочадцев не успел разнять ссорящихся. Лишь вызвали полицию.

Уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Ирина созналась в случившемся, но с оговоркой: «Убивать не хотела», намекая на самооборону.

— Суд назначил виновной наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщила «КП» — Хабаровск" Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

*Имя изменено.

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