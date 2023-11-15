08:53 (мск), источник: Комсомольская правда
На трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с автобусом и грузовиком: 8 пострадавших
Минздрав: 8 человек пострадали в ДТП автобуса с грузовиком на Серовском тракте.
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На трассе Екатеринбург — Серов 15 ноября произошло столкновение автобуса и грузовика. Инцидент случился на 318 километре дороги.
В ДТП погибли два человека — они скончались на месте происшествия. Еще шесть человек пострадали.
— Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог), — сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.
Ранее стало известно, что из-за аварии на участке автодороги было ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.