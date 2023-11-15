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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО Дмитрием Белоусовым

Ему было 38 лет.

Источник: администрация Черепановского района

В среду, 15 ноября, в Черепановском районе Новосибирской области пройдет церемония прощания с Дмитрием Белоусовым. Сибиряк погиб на территории ЛНР, участвуя в спецоперации.

Дмитрий родился 21 января 1985 года. В 2001 году окончил Безменовскую СОШ. Спустя некоторое время он устроился на работу на завод металлоконструкций в Новосибирске. Был электромонтером по ремонту электрооборудования, сообщили в районной администрации.

В сентябре 2023 года отправился добровольцем в зону СВО. Погиб сибиряк 22 октября, дома у него осталась супруга.

Прощание с героем состоится в сельском клубе поселка Привольный. Траурная церемония будет проходить с 12:00 до 13:00.

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