08:48 (мск), источник: РИА Новости
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
СК: в Иркутске следователи начали проверку по факту нападения собак на школьницу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ИРКУТСК, 15 ноя — РИА Новости. В Иркутске следователи СК начали доследственную проверку по факту нападения собак на школьницу, сообщает в Telegram СУСК РФ по Иркутской области.
СК в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявил публикацию о нападении стаи безнадзорных собак в поселке Кирова Иркутска на 16-летнюю школьницу. Девочке была оказана медицинская помощь.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Следователями СК выясняются все обстоятельства инцидента. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержание безнадзорных животных.