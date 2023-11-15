09:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Боялась стоматологов: из-за запущенной болезни у жительницы Татарстана сгнила челюсть
У 45-летней жительницы Татарстана сгнила челюсть.
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45-летняя жительница Татарстана настолько боялась стоматологов, что не посещала их всю жизнь. Как результат — изуродованное лицо и невозможность принимать твердую пищу.
Когда женщина обратилась к врачам, ее челюсть уже полностью вышла в ротовую полость. Как рассказал челюстно-лицевой хирург горбольницы № 5 Набережных Челнов Баин Демкин, врачи были шокированы увиденным — у пациентки была перекошена правая сторона лица, она не ела твердую пищу несколько месяцев и была истощена. Кроме этого, медики диагностировали у нее некроз. Было принято решение провести срочную операцию.
Врачи удалили более 10 сантиметров отмершей костной ткани, заменив ее на титановую. К счастью, операция прошла успешно.
«Пациентка чувствует себя хорошо: набирает вес, обещает следить за своим здоровьем, посещать врача-стоматолога и после реабилитации планирует установить зубные протезы», — рассказал Баин Демкин.
К плачевному результату, по словам врача, привело запущенное воспаление костной ткани. Это привело к самопроизвольному перелому нижней челюсти. В Набережных Челнах такой случай зафиксирован впервые. Операции можно было бы избежать, если бы женщина вовремя обратилась к стоматологу.