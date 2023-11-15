08:42 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Пятнадцатого ноября около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области», — говорится в релизе.

Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. Накануне четыре дрона сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

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