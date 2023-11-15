Главное
Главные новости 15 ноября
10:46 (мск), источник: Piter.tv

В центре Петербурга рабочий упал со строительных лесов

Мужчина помещён в реанимацию.

Во вторник, 14 ноября, на 8-ой Красноармейской улице рабочий упал со строительных лесов 4−5 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, отёком головного мозга тяжёлой степени, переломом основания черепа и костей таза в крайне тяжёлом состоянии. Мужчина помещён в реанимацию.

О пострадавшем ничего не известно, на вид ему примерно 35 лет.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина с проспекта Ветеранов выпил пива и попал в кому.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбер и Комитет по стратегическому планированию подписали соглашение о сотру
Церемония закрытия Международного строительного чемпионата: как это было
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай