10:46 (мск), источник: Piter.tv
В центре Петербурга рабочий упал со строительных лесов
Мужчина помещён в реанимацию.
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Во вторник, 14 ноября, на 8-ой Красноармейской улице рабочий упал со строительных лесов 4−5 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, отёком головного мозга тяжёлой степени, переломом основания черепа и костей таза в крайне тяжёлом состоянии. Мужчина помещён в реанимацию.
О пострадавшем ничего не известно, на вид ему примерно 35 лет.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина с проспекта Ветеранов выпил пива и попал в кому.