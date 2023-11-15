08:45 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Двое жителей Осинского района похитили мужчину, вымогали деньги и убили его
В Иркутском облсуде готовится к рассмотрению дело о похищении человека, вымогательстве истязании и убийстве.
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Фигурантами дела являются двое жителей Осинского района в возрасте 35 и 67 лет, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые похитили двоих мужчин, которых они посчитали причастными к похищению коня, вывезли их в лес и пытали, нанося удары ножом и требуя рассказать, где находится конь. У одного из похищенных, 67-летнего мужчины, требовали миллион рублей, потом облили его горючей жидкостью и подожгли. Потерпевший умер.
На следствии обвиняемые частично признали свою вину. Первое заседание по делу состоится 21 ноября.