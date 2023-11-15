Главное
Палестино-израильский конфликт
08:45 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Двое жителей Осинского района похитили мужчину, вымогали деньги и убили его

В Иркутском облсуде готовится к рассмотрению дело о похищении человека, вымогательстве истязании и убийстве.

Источник: AP 2023

Фигурантами дела являются двое жителей Осинского района в возрасте 35 и 67 лет, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимые похитили двоих мужчин, которых они посчитали причастными к похищению коня, вывезли их в лес и пытали, нанося удары ножом и требуя рассказать, где находится конь. У одного из похищенных, 67-летнего мужчины, требовали миллион рублей, потом облили его горючей жидкостью и подожгли. Потерпевший умер.

На следствии обвиняемые частично признали свою вину. Первое заседание по делу состоится 21 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Восемнадцать плюс: «Джаз на Байкале» продолжается
На каких языках хотят говорить иркутяне: английский все еще рулит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта