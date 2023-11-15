11:48 (мск), источник: Комсомольская правда
«Мы замираем в ужасе, когда смолкает лай»: тигр-убийца держит в страхе поселок под Хабаровском
Амурский тигр убивает домашних собак в поселке Хабаровского края.
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— Два дня назад тигра видели уже рядом с остановкой, где дети садятся в автобус до школы. За последние пару недель дикая кошка съела собак 15, а может и больше. Уже становится страшно не просто за животных, а за себя, да и за людей, за детей, — говорит Татьяна, жительница поселка Мухен Хабаровского края.
Куда прятать охранных собак, жители уже просто не знают, каждую ночь тигрица (мухенцы считают, что это самка) приходит за очередной жертвой. Вероятно, собаки инстинктивно чувствуют опасность и даже не пытаются лаять — напротив, они помалкивают, прячутся, и теперь в поселке по ночам стоит гробовая тишина.
— Очень страшно становится, в ступор бросает, когда собака лает, лает и вдруг резко замолкает. Но пойти проверить не можем — боимся, вдруг сегодня тигра к нам наведалась?! — комментирует Алексей, местный житель.
Тигр стал наведываться в Мухен еще в начале осени. Тогда местные жители обратились в редакцию «КП» — Хабаровск" и рассказали, что хищник утащил несколько собак. Сейчас кошка охотится с удвоенной силой, возможно, потому что впереди зима, и в лесу добычи становится все меньше.
Практически каждый день мухенцы сообщают о новом нападении, письма и жалобы пишут в полицию, звонят в охотнадзор, на 112. После шквала обращений в Мухен убыла группа специалистов. На месте опрашивают тех, кто замечал тигра в поселке, чьих собак утащила кошка.
Как прокомментировали редакции «КП» — Хабаровск" в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, ведомство разбирается в ситуации, при необходимости будет запрошено разрешение на отлов тигра. Однако это животное — краснокнижное, уничтожать его категорически нельзя. Максимум, что могут сделать специалисты — это вывезти тигра подальше.
— К нам вчера приехали люди из города, спрашивали про тигра, и нам показалось, что уже ее увезли куда-то, потому что этой ночью у собак снова голос прорезался, лаять опять начали, — говорит Людмила, жительница поселка.
«КП» — Хабаровск" следит за ситуацией.