Судимый житель Стерлитамака убил ножницами сожительницу и знакомого

Он обвиняется в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным «Ъ-Уфа», это Ильнур Хайруллин.
По версии следствия, 25 мая текущего года во время совместного распития алкоголя в общежитии Ильнур Хайруллин приревновал свою 49-летнюю сожительницу к 40-летнему знакомому и избил его. Он нанес множественные удары ножницами сначала мужчине, а затем женщине, которая стала свидетельницей преступления. Потерпевшие скончались на месте от полученных травм.
Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан, вину он признал.
Ранее, в 2022 году Ильнур Хайрул был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).