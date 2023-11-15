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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В Тольятти загорелся продуктовый склад

Продуктовый склад загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Тольятти.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 15 ноя — РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В МЧС сообщение о пожаре на продуктовом складе на улице Базовая, 8А в Центральном районе Тольятти поступило в 4.37 мск. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания.

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«В 7.41 (6.41 мск) 15.11.2023 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 55 человек и 18 единиц техники», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

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Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

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