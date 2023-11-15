Главное
Палестино-израильский конфликт
09:10 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске 91 ребёнка эвакуировали из горящего здания Центрального районного суда

В Новосибирске сотрудники МЧС тушат пожар в подвале административного здания на улице Максима Горького, 89.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание случилось в 11:07. Через две минуты первый пожарно-спасательный расчёт приехал на место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выяснилось, что в подвале было плотное задымление, загорелась деревянная конструкция, бумага и обшивка кабинета на площади в 10 квадратных метров. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек, из которых 91 — ребёнок. Информации о пострадавших нет.

Для беспрепятственной работы спасателей, перекрыли улицы Максима Горького и Каменскую. Для тушения задействовали 37 человек и 12 единиц техники.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ликвидировали открытое горение на крыше больницы в Новосибирске.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирской области появится кладбище рядом с Северным объездом
В Новосибирске прокуратура привлекла 5 сотрудников мэрии к дисциплинарно...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары