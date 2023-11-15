09:10 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске 91 ребёнка эвакуировали из горящего здания Центрального районного суда
В Новосибирске сотрудники МЧС тушат пожар в подвале административного здания на улице Максима Горького, 89.
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание случилось в 11:07. Через две минуты первый пожарно-спасательный расчёт приехал на место.
Выяснилось, что в подвале было плотное задымление, загорелась деревянная конструкция, бумага и обшивка кабинета на площади в 10 квадратных метров. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек, из которых 91 — ребёнок. Информации о пострадавших нет.
Для беспрепятственной работы спасателей, перекрыли улицы Максима Горького и Каменскую. Для тушения задействовали 37 человек и 12 единиц техники.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ликвидировали открытое горение на крыше больницы в Новосибирске.