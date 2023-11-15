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10:09 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области оглашен приговор жестокому убийце

Мужчина нанес приятелю более 30 ножевых ранений.

В Челябинской области оглашен приговор жестокому убийце, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Троицкий городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия и суда, в сентябре 2022 года мужчина во время употребления спиртных напитков нанес собутыльнику более 30 ножевых ранений, от которых последний скончался.

Преступнику назначили 11 с половиной лет исправительной колонии строгого режима, прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.

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