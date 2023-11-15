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15:11 (мск), источник: dostup1.ru

Суд оставил под стражей врача из Озерска, набравшего взяток на 20 млн

Суд оставил под стражей врача из Озерска (ЗАТО, Челябинская область) набравшего взяток на 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Евгения Фомина, оставил без изменения постановление Центрального райсуда от 18 октября 2023 года», — прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Там напомнили, что этим постановлением Фомину был продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря.

По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 главный врач ГКБ Озерска лично и через посредника получил от директора коммерческой компании частями взятку в сумме не менее 20 млн рублей. Средства передавались «за содействие в заключении и исполнении контракта между клинической больницей и ООО на выполнение капитального ремонта здания инфекционного корпуса учреждения и заключение дополнительных соглашений к контракту о выплате изначально не предусмотренного аванса в размере до 50% от цены контракта и увеличении стоимости работ в пределах 10% от цены контракта». Также руководитель больницы должен был обеспечить беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Обвинительное заключение утверждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

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