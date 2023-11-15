10:13 (мск), источник: РИА Новости
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда
В нижегородском Дзержинске задержали пять поездов из-за поджога релейных шкафов.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Два релейных шкафа, предположительно, подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске, были ненадолго задержаны пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, в 01.02 15 ноября произошло возгорание двух релейных шкафов на общей площади 2 квадратных метра.
«В результате возгорания произошла задержка трех пассажирских и двух грузовых поездов. Максимальная задержка составила 14 минут. Пострадавших нет. На 02.20 15 ноября задержки поездов устранены, работа железной дороги происходит в штатном режиме», — сообщили агентству в пресс-службе администрации Дзержинска.
Как подчеркнули в пресс-службе, «предположительная причина пожара — умышленные действия по уничтожению и повреждению имущества при помощи огня».
Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в результате вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта и возгорания релейных шкафов на станции Дзержинск были задержаны пассажирские поезда № 35 сообщением Нижний Новгород — Москва на 17 минут и № 722 «Ласточка» сообщением Москва — Нижний Новгород на 13 минут.