10:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Ищут вторые сутки. В Адыгее продолжаются поиски 10-летнего мальчика, пропавшего после падения машины в реку
В Адыгее продолжаются поиски 10-летнего мальчика, упавшего в машине в реку.
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В Адыгее продолжаются поиски 10-летнего ребенка. Он находился в машине, съехавшей в реку Белую в Майкопе.
«По состоянию на 08:00 поисковые работы на реке Белой возобновлены», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
Поиски ребенка приостанавливались с 19 часов вечера 14 ноября из-за наступления темноты. Работы велись шестью группами, которые обследовали как прибрежную линию, так и акваторию реки Белой по течению.
Напомним, ночью 13 ноября в станице Ханской города Майкопа местный житель не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белую. В автомобиле «Шевроле Нива» находилось пять человек: водитель, женщина 1989 года рождения и трое несовершеннолетних.
Мужчина с двумя детьми смогли выбраться на берег, а вот женщине и ее 10-летнему сыну это не удалось. На помощь незамедлительно отправились спасатели.
Им удалось еще ночью обнаружить в реке автомобиль, который был пуст. Утром машину вытянули на берег, подцепив трос.
Ближе к обеду 14 ноября в ходе поисков женщину, находившуюся в машине в момент падения, нашли мертвой.
«Спасателями Адыгеи при обследовании реки Белой обнаружено тело женщины. Проводятся следственные мероприятия», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
Отметим также, что по факту падения автомобиля в реку Белая проводится проверка Следственным комитетом. В ходе нее установят все обстоятельства случившегося.