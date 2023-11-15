10:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Два человека погибли в Воронеже при столкновении «Приоры» и грузовика на дамбе моста
Водитель и пассажир легкового авто умерли на месте ДТП.
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В Воронеже 26-летний водитель «Лады Приоры» и его пассажир, личность которого сейчас устанавливают полицейские, погибли в результате аварии на дамбе Вогрэсовского моста. Легковое авто на большой скорости врезалось в стоявший фургон «Луидор», за рулем которого находился 32-летний житель Курской области. Пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 15 ноября.
ДТП случилось вчера около 22:54. Согласно предварительным данным, фургон остановился на проезжей части во втором ряду из-за поломки коробки передач.
— Водителем грузового автомобиля были приняты меры по обеспечению безопасности, а именно: выставлен знак аварийной остановки, включена аварийная сигнализация, — пояснили в полиции.
Стражи правопорядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о ДТП в Центральном районе, где Mitsubishi Grandis под управлением 28-летней девушки столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В аварии пострадали три человека, включая 15-летнюю пассажирку отечественного авто.