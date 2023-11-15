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Главные новости 15 ноября
10:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Трое взрослых и ребенок пострадали в двойном ДТП в Нижегородской области

Авария произошла в Вознесенскоим районе.

Двойное ДТП произошло в Вознесенском районе вечером 14 ноября — пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Нетрезвый 39-летний мужчина на «десятке» врезался в «Ладу Приору», которая ехала впереди, после этого обе врезались в стоящий на обочине КамАЗ. «Приора» от удара перевернулась.

В результате травмы получили водитель и 35-летний пассажир «десятки», а также 62-летняя женщина и девятилетний ребенок из «Приоры» и ребенок. Пострадавших доставили в ЦРБ Вознесенского района.

В Нижегородской области суд вынес приговор бывшему полицейскому, который устроил пьяное ДТП, в котором тяжело пострадала женщина. Позже она скончалась.

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