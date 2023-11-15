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12:49 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Могилеве перебегавшие дорогу на красный свет студентки спровоцировали ДТП

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве перебегавшие дорогу на красный свет студентки спровоцировали ДТП, рассказали в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на ул. Космонавтов. Две студентки выбежали на проезжую часть на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля, который двигался в средней полосе, успел среагировать и применить экстренное торможение. Чтобы избежать наезда на пешеходов, он вывернул руль вправо. В результате механические повреждения получил припаркованный рядом с проезжей частью автомобиль.

Девушки не пострадали. Сотрудники ГАИ установили виновниц происшествия. За нарушения ПДД и создание аварийной обстановки им грозит от 3 до 8 базовых величин штрафа.

Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, а также помнить, что от необдуманных действий зависит безопасность других людей.

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