Новые подробности о сожжении младенца в печи в Приморье: ситуация неоднозначная

Мать, которая убила своего младенца, живет в Надеждинском районе Приморья. Накануне по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». За ходом следит и прокуратура.
Как пишет РИА Новости, соседи женщины рассказали, что она ведет асоциальный образ жизни: постоянно пьет. При этом у женщины двое детей 2008 и 2011 годов рождения. Она лишена родительских прав на обоих.
Соседи также рассказали, что знали, что женщина была беременна вновь. Но после родов так и не увидели младенца. На вопросы мать ответила, что родила преждевременно, на пятом месяце, а младенца сожгла в печи.
При этом в СК уточнили, что во время осмотра дома никаких следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не нашли.
Ранее сообщалось о том, что мать в Красноярском крае оставила малолетних детей одних в общежитии без еды и воды. Она пошла на посиделки с подругами.