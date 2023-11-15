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10:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новые подробности о сожжении младенца в печи в Приморье: ситуация неоднозначная

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ФедералПресс. В СМИ появились новые подробности о матери из Приморья, которая накануне стала фигуранткой уголовного дела из-за убийства своего новорожденного ребенка. Женщина уже дважды была лишена родительских прав.

Мать, которая убила своего младенца, живет в Надеждинском районе Приморья. Накануне по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». За ходом следит и прокуратура.

Как пишет РИА Новости, соседи женщины рассказали, что она ведет асоциальный образ жизни: постоянно пьет. При этом у женщины двое детей 2008 и 2011 годов рождения. Она лишена родительских прав на обоих.

Соседи также рассказали, что знали, что женщина была беременна вновь. Но после родов так и не увидели младенца. На вопросы мать ответила, что родила преждевременно, на пятом месяце, а младенца сожгла в печи.

При этом в СК уточнили, что во время осмотра дома никаких следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не нашли.

Ранее сообщалось о том, что мать в Красноярском крае оставила малолетних детей одних в общежитии без еды и воды. Она пошла на посиделки с подругами.

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