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10:28 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Экс-глава нижегородского минсоцполитики Исаева идет под суд за взяточничество

Прокуратура Нижегородской области сообщила, что бывший министр социальной политики в областном правительстве Наталья Исаева ожидает суда.

Наталья Исаева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие считает, что с августа 2022 года по апрель 2023 года Исаева получила в качестве взятки от главы подведомственного специального реабилитационно-образовательного учреждения «Автозаводский дом социального обслуживания для детей “Надежда” материалы для строительства принадлежащего экс-министру загородного коттеджа и ремонта квартиры, где проживала близкая подруга (от редакции: первоначально сообщалось, что городская квартира Исаевой также ремонтировалась с использованием материалов, полученных от директора детдома, причем ремонт в ней продолжался даже после задержания хозяйки). В обмен на свои услуги взяткодатель пользовался общим покровительством и попустительством со стороны Исаевой.

По оценке следствия, общий размер взятки от директора автозаводского учреждения для больных детей превысил 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в вину Исаевой вменяется получение взятки в сумме 100 тысяч рублей от владельца загородного клуба за перевод в другое место пункта временного размещения.

Сообщают, что Исаева признала вину в полном объеме и ожидает суда, находясь под домашним арестом.

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 Экс-глава нижегородского минсоцполитики Исаева идет под суд за взяточнич...
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