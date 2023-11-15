12:50 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташобласти при получении $50 тыс. задержан начальник филиала компании по распределению угля — видео
Сотрудники СГБ рассказали о случаях мошенничества и коррупции в Ташкентской области и столице.
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Как сообщает пресс-служба СГБ, задержан начальник Ташкентского областного филиала ООО «Кумир таъминот», ранее судимый по статье Мошенничество.
Сообщается, что задержанный потребовал у гражданина $50 тыс. взамен на содействие в трудоустройстве в качестве руководителя Сырдарьинского областного филиала данного предприятия, которое в настоящее время является вакантным.
Отмечается, что во время оперативного мероприятия начальник филиала был задержан при получении запрошенных им денежных средств.
Кроме того, сотрудники СГБ задержали 2 граждан 1964 и 1982 годов рождения, проживающих в городе Ташкенте, ранее неоднократно судимых. Они также были задержаны при получении $20 тыс. со стороны предпринимателя, занимающегося строительными работами.
Как выяснилось, данные граждане через своих высокопоставленных знакомых обещали передать предпринимателю контракт на 34 млрд сумов, предназначенные на текущий ремонт сельских врачебных пунктов и поликлиник, расположенных в Самаркандской области.
Сообщается, что данные средства будут выделены из бюджета на основании постановлений правительства.
После задержанные граждане потребовали у предпринимателя 8% от стоимости контракта в качестве доли.
В настоящее время по выявленным случаям в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.