10:58 (мск), источник: Комсомольская правда
В Канске завели уголовное дело на черного археолога
Житель Красноярского края повредил незаконными раскопками ценнейший культурный и археологический слой.
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В Канске завели уголовное дело на черного археолога по статье «Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, с использованием специальных технических средств поиска». Изначально на 46-летнего гражданина вышли сотрудники ФСБ, затем передали материалы в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователи которого и разбираются в этой истории.
Пока удалось выяснить следующее: любитель древностей в 2018 году приобрел металлоискатель. Специально для того, чтобы искать древности, продавать их коллекционерам. Знал, что по закону этого делать нельзя. Но это его не останавливало. За эти годы накопал немало, среди артефактов, которые были изъяты при обыске дома у копателя, наконечники стрел и топоры бронзового века, украшения, посуда. Таким место и в краеведческих музеях, и в Эрмитаже. А он — продавал на черном рынке.
Проблема не только в продаже бесценных предметов, но и в том, что копатель нарушил культурных слой. За все это ему и предстоит ответить.