10:46 (мск), источник: Комсомольская правда
«Девочка моя на трассе лежит»: жена уральского блогера погибла в жуткой аварии с автобусом и грузовиком
Жена уральского блогера погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В жуткой аварии на трассе Екатеринбург — Серов 15 ноября, в которой столкнулись грузовик и автобус, погибла жена известного уральского блогера Александра Лещева. Виктоири было 28 лет. Супруги воспитывали 5-летнюю дочь. На момент аварии молодая мама Виктория Лещева находилась в автобусе. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.
Александр записал душераздирающее видео в свои соцсети, в котором сообщил, что его супруги больше нет.
— Ребята, я еду на трассу… Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу? Я специально ее на автобусах отправлял, чтобы на машинах не ездила, что это безопасно. Ничем помогать не нужно. Сейчас еду туда. Потом все скажу, — рыдает в видео Александр Лещев.
Как рассказала «КП-Екатеринбург» подруга погибшей, Виктория была добрым и светлым человеком.
— Мы с ней близко общались. Знакомы много лет. Обе из Краснотурьинска. Простая девчонка, жизнерадостная, добрая очень. Очень жаль, что жизнь так не справедлива, — говорит София.
— Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог), — сообщали ранее в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Аварией заинтересовалась прокуратура Свердловской области.
— В ходе проверки сотрудниками ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.