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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

«Девочка моя на трассе лежит»: жена уральского блогера погибла в жуткой аварии с автобусом и грузовиком

Жена уральского блогера погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте.

В жуткой аварии на трассе Екатеринбург — Серов 15 ноября, в которой столкнулись грузовик и автобус, погибла жена известного уральского блогера Александра Лещева. Виктоири было 28 лет. Супруги воспитывали 5-летнюю дочь. На момент аварии молодая мама Виктория Лещева находилась в автобусе. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

Александр записал душераздирающее видео в свои соцсети, в котором сообщил, что его супруги больше нет.

— Ребята, я еду на трассу… Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу? Я специально ее на автобусах отправлял, чтобы на машинах не ездила, что это безопасно. Ничем помогать не нужно. Сейчас еду туда. Потом все скажу, — рыдает в видео Александр Лещев.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» подруга погибшей, Виктория была добрым и светлым человеком.

— Мы с ней близко общались. Знакомы много лет. Обе из Краснотурьинска. Простая девчонка, жизнерадостная, добрая очень. Очень жаль, что жизнь так не справедлива, — говорит София.

В аварии на Серовском тракте всего двое погибших и шесть пострадавших.

— Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог), — сообщали ранее в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Аварией заинтересовалась прокуратура Свердловской области.

— В ходе проверки сотрудниками ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего ДТП. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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