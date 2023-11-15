10:51 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Главный инженер из Красноярского края осужден за получение крупной взятки
В Красноярском крае осудили главного инженера проектного офиса транспортной организации за получение крупной взятки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщили 15 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По данным следствия и суда, в 2020—2021 году главный инженер проектов проектного офиса получил от руководителя одной из компаний Норильска взятку на общую сумму 250 тысяч рублей. За эти средства инженер должен был подписать акт о приемке выполненных работ, подготовку пакета документов для получения разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Норильский городской суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Также его лишили права заниматься некоторые должности в госучреждения на 3 года.
Ранее сообщалось, что экс-сотруднице Стройнадзора Красноярского края повторно вынесли приговор.