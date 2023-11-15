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10:51 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Главный инженер из Красноярского края осужден за получение крупной взятки

В Красноярском крае осудили главного инженера проектного офиса транспортной организации за получение крупной взятки.

Источник: Freepik

Об этом сообщили 15 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия и суда, в 2020—2021 году главный инженер проектов проектного офиса получил от руководителя одной из компаний Норильска взятку на общую сумму 250 тысяч рублей. За эти средства инженер должен был подписать акт о приемке выполненных работ, подготовку пакета документов для получения разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию.

Норильский городской суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Также его лишили права заниматься некоторые должности в госучреждения на 3 года.

Ранее сообщалось, что экс-сотруднице Стройнадзора Красноярского края повторно вынесли приговор.

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