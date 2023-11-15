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11:24 (мск), источник: МК.RU Иркутск

В Братском районе на пожаре погибла женщина

В селе Илир Братского района на пожаре погибла женщина. Причиной стало короткое замыкание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Сигнал о пожаре поступил утром 15 ноября, в 8.42. Горел частный деревянный дом на улице Школьной. К прибытию спасателей горели вещи на площади один квадратный метр, помещение было заполнено дымом. Внутри обнаружили погибшую хозяйку дома.

Установлено, что пожар начался с электрообогревателя, который был обнаружен в очаге возгорания. Прибор был включён в сеть, произошло замыкание, загорелись вещи. Комната заполнилась дымом, женщина задохнулась во сне.

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